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Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha - Son Dakika

Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha

25.10.2021 17:31
Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin tespit ettikleri kişileri arayarak, 'Hesabınızda bulunan paralar terör örgütüne aktarılacak' diye iletişime geçtiklerini belirledi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin, mağdur kişilere müşterisi oldukları bankada da bu işin içinde insanlar olabileceğini, bu suçu aydınlatmaya çalışarak yakalamak istediklerini söyleyerek mağdur kişilerden toplam 175 bin lira para dolandırdıklarını tespit etti. Siber polisi organize şekilde hareket ettiği tespit edilen şebekeye 21 Eylül Perşembe günü "Dolandırıcılık" suçu kapsamında operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.  Ekiplerce şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin beyanları doğrultusunda çalışma yapan ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyonda 4 tutuklama daha - Son Dakika
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