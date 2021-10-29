Kendini savcı olarak tanıtıp, 351 bin TL dolandırdı - Son Dakika

ÇORUM'da telefonla aradığı kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin TL dolandıran B.D. (30), Niğde'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ismi açıklanmayan yaşlı kişinin, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mağdurdan ziynet eşyası ve nakit olmak üzere yaklaşık 351 bin TL dolandıran şüphelinin B.D. olduğunu ve Niğde'ye kaçtığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Niğde Otogarı'nda para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Çorum'a getirilen B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.