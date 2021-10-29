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Kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 350 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 350 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

29.10.2021 15:54
Kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 350 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

Çorum'da kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çorum'da kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.D, telefonla arayıp kendini savcı olarak tanıttığı kişiye, "Adınız suç örgütüne karıştı. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz, sizi aklamaya çalışıyoruz. Evinizde ne kadar para, altın varsa evinize gelecek polise vermeniz gerekiyor." dedikten sonra kent merkezindeki evine gitti.

Bu kişiden 91 bin 500 lira ile yaklaşık 260 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantayı alan B.D, evden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otobüsle Çorum'dan Niğde'ye gittiği tespit edilen B.D, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Niğde, Çorum, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 350 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 350 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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