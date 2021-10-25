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Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu

25.10.2021 17:07

Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu Karabük'te kendisinden haber alınamayan İranlı bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu

KARABÜK - Karabük'te kendisinden haber alınamayan İranlı bir vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Beşbinevler Mahallesi 75. Yıl Mahallesi 70. Sokak'ta meydana geldi. Bahran Yusuf Khani isimi İran uyruklu vatandaştan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Khani, ekiplerin zile defalarca basmasına rağmen kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Balkondan içeriye giren ekipler Khani'yi yüzü kan içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yabancı uyruklu vatandaşın öldüğü belirlendi.

Khani'nin ölmeden önce arkadaşını arayarak durumunun kötüleştiğini belirtip yardım istediği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu
Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisinden haber alınamayan İranlı vatandaş evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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