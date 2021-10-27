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Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü - Son Dakika

Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü

27.10.2021 15:12
Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü

Denizli'de kaldığı aparta gelen üniversiteli sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı, kapıldığı öfkeyle genç kızı boğarak öldürdü.

Denizli'de kaldığı aparta gelen üniversiteli sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı, kapıldığı öfkeyle genç kızı boğarak öldürdü. Yaralı halde kaçan cinayet şüphelisi, yakalandıktan sonra soruları cevapsız bıraktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. Çift arasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı'yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, genç kız arkadaşını elleriyle boğmaya başladı. Sonrasında ise 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şebnem Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

EKİPLER KATİL ZANLISINI OTOMOBİLİYLE KAÇARKEN YAKALADI

Otomobiline binerek kaçan Zıbıncı için polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen 'neden yaptınız' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Eren Elyesa Polat-Fadıl Pişkin-Hüseyin Yılmaz/İHA)

Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü
Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü
Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü

Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini bıçaklayan üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü - Son Dakika
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