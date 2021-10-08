Kendisini polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Kendisini Polis olarak tanıtıp vatandaşları, isimlerinin terör örgütleri karıştığını ve evdeki paraların incelenmesi gerektiğini belirterek dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta Banaz ilçesinde ikamet eden F.Ç., geçtiğimiz günlerde ev telefonundan aranarak kendisini polis olarak tanıtan Ş.B.'nin adının suç örgütlerine karıştığını ve evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine F.Ç., evindeki 6 bin 100 EURO'yu şüpheli Ş.B.'ye verdi. Dolandırıldığını fark eden F.Ç., jandarma ekiplerine suç duyurusunda bulundu. Adana'da yapılan operasyonla şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve SEGBİS sistemiyle davaya katılan şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı. - UŞAK