Kent Konseyi Engelli Bireyler Gezi - Son Dakika

Bu kapsamda Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, Darende Kaymakamlığı ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde Darende İlçesinde yaşayan engelli çocuklar ve ailelerine yönelik bir gezi programı düzenlendi. Bundan önceki çalışmada ise Doğanyol İlçesi'nde bulunan engelliler ve aileleri Malatya Kent Konseyinde misafir edilmişti.

Darende ilçesinden gelen engelliler ve aileleri Malatya'da Fotoğraf Müzesi, Oyuncak Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Malatya Kültür Evi, Battalgazi Kervansaray, Aslantepe Höyüğü ve Malatya Hayvanat Bahçesini gezdiler.

Gezi programı öncesinde Malatya Kent Konseyi binasında engelliler ve aileleri ile bir araya gelen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi olarak kurumlar arası işbirliği ile engellilerin hayatlarına dokunacak çalışmalar yaptıklarını, onarlın gündelik hayatlarında karşılaşacakları sorunların çözümü noktasında diğer kurumlarla da sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, "Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmayı kendimize bir vazife biliyoruz, onların hayatlarını kolaylaştırmadığımız sürece kendi hayatımızın da kolaylaşmayacağına inanıyoruz. Sosyal, kültürel ve fiziksel manada engelli kardeşlerimiz kendilerini ne kadar iyi hissederlerse bizlerde o kadar kendimizi iyi hissedeceğiz" dedi.

Engelli kardeşlerimizi Malatya Kent Konseyinde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Batar, engelliler konusundaki hassasiyetlerinden dolayı da her zaman Darende Kaymakamlığına teşekkür etti.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu temsilcisi Naile Altuntaş, Malatya'mızın uzak ilçelerinde yaşayan engelli kardeşlerimizi Malatya da ağırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün ki misafirlerimiz Darende ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimiz. Misafirlerimize bugün Malatya'mızın müzelerini ve tarihi mekânlarını gezdireceğiz. Bu programlardaki amacımız onlara farklı bir gün yaşatıp, sosyalleşmelerini sağlamaktır" dedi.

Bu tür programlara devam edeceklerini ifade eden Altuntaş, başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Darende Kaymakamlığına teşekkür etti.

Darende den gelen engelliler ve aileleri düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Malatya Darende Kaymakamlığına ve Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler.