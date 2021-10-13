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Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası - Son Dakika

Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası

13.10.2021 14:14
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası

Kocaeli'nde kuaför ve güzellik merkezi işleten 2 kişi, iş yerlerinin önünde tekme tokat kavga etti.

Kocaeli'nde kuaför ve güzellik merkezi işleten 2 kişi, iş yerlerinin önünde tekme tokat kavga etti. İş yerindeki tabelasından isminin silindiğini görünce neye uğradığını şaşıran Halil Yılmazkart, ortağını evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla suçladı.

Kocaeli'nin tanınan kuaförlerinden Halil Yılmazkart, yaklaşık 1 yıl önce dükkanlarını satarak, Murat Çerkes ile birlikte kuaför ve güzellik merkezi açtı. Bir süre çalışmalarını sürdüren ikili, daha sonra anlaşmazlık yaşadı. Yaklaşık 3 hafta önce iş yerine gelen Yılmazkart, tabelada yazan "Halil Yılmazkart" isminin kapatıldığını gördü. İsminin tabeladan silindiğini görünce neye uğradığını şaşıran Yılmazkart, sebebinin öğrenmek için içeri girdi. Yılmazkart ve babası İsmet Yılmazkart, iddiaya göre merkezin ortağı Murat Çerkes ve çalışan 10 kişi tarafından darp edildi.

Elindeki evraklarla birlikte polis merkezine giden Yılmaz, ortağından ve olaya karışanlardan şikayetçi oldu. 3 haftadır iş yerine giremeyen, çalışamayan Yılmazkart, Murat Çerkes hakkında bazı iddialarda bulundu.

"Şok oldum"

Güzellik merkezi ve kuaför olarak işletilen plazanın, şahsına ait olduğunu söyleyen Yılmazkart, "Hiçbir şekilde başka bir kişinin evraklarının geçerlilik dahilinde değildir. Bunu istediğiniz kurumlardan tarafından onaylatıp, araştırabilirsiniz. Olay günü her sabah olduğu gibi ailemle birlikte iş yerime gelmiştim. Sabah saat 09.30 sıralarıydı. Salonuma girmeden önce tabelanın üzerindeki ismimin siyah film ile kapatıldığını gördüm. Bunun vermiş olduğu şok ile içeri girdiğimde, içerideki 10 kişi tarafından gasp ve darp edildim. Babam ve ben birlikte darp edildik, hem de merkezimizin önünde. Şuanda hala içeride sahtekarlık dönüyor. Arkamda görmüş olduğunuz binada evrakta sahtecilik yapıldı" dedi.

Merkezde kendisinin işe aldığı hiçbir personelin çalışmadığını vurgulayan Yılmazkart, "Benim 50'ye yakın personelim vardı, şuanda hiçbiri yok" dedi.

Kavga anı kamerada

Ortakların tekme tokat kavgası ise kameralara an be an yansıdı. Görüntülerde grubun, bir birlerine yumruklarla saldırdığı görülüyor. Kavgaya şahit olanlar bir taraftan ayırmaya çalışırken, diğer tarafta çığlık sesleri duyuluyor. İş yerindeki gerginlik sürerken, polis ekipleri ikinci bir kavganın yaşanmaması için nöbet tutuyor. - KOCAELİ

Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası
Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası

Kocaeli, Kuaför, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentin ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası - Son Dakika
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