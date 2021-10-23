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Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku - Son Dakika

Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku

23.10.2021 15:20
Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku

Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku Kayseri'de kazı yapılan alandan insan iskeletleri çıktı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında iskeletler bulunurken, kazı çalışmaları ise devam ediyor.

Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku

Kayseri'de kazı yapılan alandan insan iskeletleri çıktı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında iskeletler bulunurken, kazı çalışmaları ise devam ediyor.

Bir süre önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilk etabı tamamlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde süren kanal çalışmaları sırasında bugüne kadar toplam yedi adet iskeletin bulunduğu belirtilirken, bölgenin geçmiş tarihte mezarlık olup olmadığı ise merak konusu oldu. Yapılan kazı çalışmaları sırasında yüzeye çok yakın olduğu gözlenen iskeletlerle gün çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıktı. İskeletlerin görüldüğü alanda devam eden çalışmalar ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Yapılan kazılarda bulunan iskeletlerin ne zamana ait olduğu da mahalle sakinlerinde merak uyandırdı.

Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku
Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku
Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku
Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri, İskelet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku - Son Dakika


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