Kenya'da mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Cezaevleri Genel Komiseri Wycliffe Ogallo, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle mahkumların aşılandığını açıkladı.

Ülke genelindeki hapishanelerde bulunan mahkumların yarısından fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı ve bu oranın bazı hapishanelerde yüzde 80'e ulaştığı bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söylemişti.