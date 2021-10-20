Kenyalılar "Mashujaa Günü" kutlamalarında kahramanlarını andı - Son Dakika

Kenya'da bağımsızlık için mücadele eden kahramanlar anısına ?düzenlenen Mashujaa Günü kutlandı.

"Kahramanlar Günü" olarak da bilinen günün anısına yapılan gösteri için yüzlerce Kenyalı, Wang'uru Stadyumu'nda bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle stadyuma 3 bin kişi kabul edildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera da katıldı.

Kutlamalar kapsamında yerel danslar sergilendi ve Kenyalı sanatçılar sahne aldı.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta, Kovid-19 nedeniyle ülke çapında 27 Mart'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağını kaldırdıklarını açıkladı.

Kenyatta ayrıca ibadet yerlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının da kaldırılacağını duyurdu.

Mashujaa Günü, bağımsızlık için mücadele eden Kenyalıların anısına her yıl 20 Ekim'de kutlanıyor ve ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor.

Söz konusu gün, İngiltere'ye karşı 1963'te kazanılan bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Jomo Kenyatta anısına 2010 yılına kadar "Kenyatta Günü" olarak adlandırılıyordu.