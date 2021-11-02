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KEPAN, hastalarda klinik beslenmenin önemine dikkati çekti - Son Dakika

KEPAN, hastalarda klinik beslenmenin önemine dikkati çekti

02.11.2021 13:09
KEPAN, hastalarda klinik beslenmenin önemine dikkati çekti

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Murat Gündüz, hastalıklara bağlı yetersiz beslenmenin çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek, "Bu sorunlardan birincisi, yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede kalış...

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Başkanı Prof. Dr. Murat Gündüz, hastalıklara bağlı yetersiz beslenmenin çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek, "Bu sorunlardan birincisi, yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesidir. Sorunlardan ikincisi ise yetersiz beslenmenin ciddi ekonomik kayıplara neden olmasıdır." dedi.

Gündüz, Taksim'de bir otelde, Dünya Nütrisyon (Beslenme) Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda KEPAN'ın, Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması doğrultusunda hazırladığı rapora değindi.

Araştırmaya 1213 kişinin katıldığını aktaran Gündüz, "Katılımcıların yüzde 78'i daha önce malnütrisyon (yetersiz beslenme) tanımını duymadığını belirtirken, yüzde 95'i iyileşme sürecinde beslenmenin etkili bir rol oynadığını düşündüğünü ifade etti. Kadınlarda medikal beslenme ve malnütrisyon bilincinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görüldü." diye konuştu.

Gündüz, araştırmaya katılanların yüzde 68'inin medikal beslenmenin daha çok gelişme geriliği olan bebek ve çocuklarda kullanıldığını düşündüklerini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna göre kanser (yüzde 39) ve alzaymır (yüzde 35) durumları ilk akla gelenler olmamış ve son sıralarda yer almıştır. Katılımcıların yüzde 72'si medikal beslenme ürünlerini bildiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 88'i bunun bir tedavi olduğunu ya hiç bilmiyor ya da çok az biliyor. Medikal beslenme desteğinin bir tedavi olduğunu bilenler sadece yüzde 12 oranında. Medikal beslenme ürünlerini bilenlerin yüzde 75'inin kadın olduğu görüldü. Medikal beslenme ürünlerini bilenlerin yüzde 79'u ise 45 yaş ve üzerinde."

"Yetersiz beslenmenin Avrupa'ya getirdiği ekonomik yük yılda 170 milyar avrodur"

KEPAN Başkanı Prof. Dr. Gündüz, yetersiz beslenme ile ilgili toplumun farkındalığını artırmak ve bu duruma dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin klinik beslenme derneği olan KEPAN tarafından bir dizi faaliyetler gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Önceki yıl Türkiye genelinde 21 şehir ve 50 merkezde, genel cerrahi, geriatri, nöroloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji polikliniklerine başvuran hastalardaki beslenme durumu kesitsel olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmaya göre her beş hastadan birinde beslenme tedavisinde planlama gerekli olduğu ortaya konulmuştur." dedi.

Hastalıklara bağlı yetersiz beslenmenin 2 ayrı soruna yol açtığına dikkati çeken Gündüz, şunları söyledi:

"Bu sorunlardan birincisi, yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesidir. Sorunlardan ikincisi ise yetersiz beslenmenin ciddi ekonomik kayıplara neden olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre yetersiz beslenmenin Avrupa'ya getirdiği ekonomik yük yılda yaklaşık 170 milyar avrodur. KEPAN Derneği olarak hem insanlarımızın sağlığıyla hem de ülke ekonomisiyle ilgili bu durumu daha da iyi bir konuma getirebilmek için sağlık profesyonellerine yönelik çok sayıda eğitim toplantıları ve halka yönelik farkındalık aktiviteleri yapıyoruz. Yayınlanan Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması'nın özellikle malnütrisyonun kaslar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor."

"Yetersiz beslenme, cerrahi, kemoterapi, radyoterapinin yan etkilerini olumsuz etkilemektedir"

KEPAN Genel Sekreteri Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk de yaşlılarla ilgilendiğini ve beslenme konusunda şeker ve tuzdan uzak kalmaları yönünde uyarıda bulunduğunu anlatarak, "Yaşlılar altta yatan ek hastalıkları olmasa bile yaşlanma ile oluşan değişiklikler nedeniyle malnütrisyonun sık görüldüğü gruptur. Yaşlılarda mottomuz 'yeterli beslen sağlıklı yaşlan' olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KEPAN 2. Başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay ise cerrahi ve cerrahi onkoloji hastalarında, kanser tipine bağlı olarak, tanı anında kilo kaybının yüzde 15-20, hastalığın ileri aşamalarında yüzde 80, son dönem kanser hastalarında ise bu oranın yüzde 80-90 olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün hastalıklarda olduğu gibi, beslenme yetersizliğinin de tanısı erken konulmalı ve tedavisine erken dönemde başlanmalıdır. Kanser hastalarının dörtte biri tümörün kendisinden ziyade, yetersiz beslenmenin sonuçları nedeniyle kaybedilmektedir. Yetersiz beslenme yaşam kalitesini ve cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin yan etkilerini olumsuz etkilemektedir. Beslenme tedavisi iyi yapılmış hastaların yara enfeksiyonu gibi komplikasyonları azalmakta, hastanede yatış süreleri kısalmakta ve tedavi maliyetleri ciddi miktarlarda düşmektedir. Bu nedenle bu hastalarda beslenme bozukluğunun gerçek bilimsel değerlendirmesi yapılmalı, beslenme bozukluğu olan hastaların beslenme tedavilerine hemen başlanmalıdır.

Özellikle kanser hastalarında medikal amaçlı beslenme ürünleri ihtiyaca göre başlanmalı, aynı zamanda uygulanan tedaviler nedeniyle ortaya çıkan tat kaybına karşı, bu ürünlerle tat hafızası yaratılmalıdır. Beslenme sorunları uygun şekilde yönetilmezse, en iyi tedavilere olan cevapları sınırlamaktadır. Gerek cerrahi gerek kemoterapi ve radyoterapi öncesi hastanın nütrisyonel depoları doldurularak, olumsuzluklara karşı savunma silahlarımızın ana yakıtı olan beslenme ile tedavi başarımızı artırmalıyız. Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için, malnütrisyonun erken tanı ve tedavisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir."

Öte yandan kas gücünün gerekliliği ve önemine yönelik farkındalık oluşturmak üzere hayata geçen "Kasını Sev, Kasını Koru" projesi kapsamında, www.kasinikoru.com web sitesinde yer alan bölümde, kas yaşı öğrenilebiliyor.

Togo Cumhuriyeti, Murat Gündüz, Kemoterapi, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KEPAN, hastalarda klinik beslenmenin önemine dikkati çekti - Son Dakika


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