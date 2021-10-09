Üye Girişi
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı - Son Dakika

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

09.10.2021 10:27

Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi.

Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi. Kepçe operatörünün binayı yıkmak istediği esnada bina kendisi yıkıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor 10:24 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi 10:13 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi 09:53 Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi 09:42 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi
Karamollaoğlu'ndan 09:08 Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 09:01 Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:27 Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:22 Otomobilini satmak adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
10:09 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü
10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı
09:57 Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım
09:54 "Öğretmenini tokatla" akımının sonu kötü bitti! Akıma katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:28
Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi         
10:26
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı         
10:22
21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü         
10:09
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı         
09:44
Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi         
09:40
Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti         
23:21
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 10:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement