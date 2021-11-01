Kepenkleri kapalı dükkanın içinde başına isabet eden saçmayla yaralandı - Son Dakika

Kepenkleri kapalı dükkanın içinde başına isabet eden saçmayla yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz bir şahsın, kepenkleri kapalı bir dükkana av tüfeğiyle ateş açması üzerine, dükkanın içinde bulunan şahıs başından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir oto pasta, cila ve boya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği av tüfeğiyle kepenkleri kapalı dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada içeride bulunan Eyüp G. (35), başına isabet eden saçmayla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Eyüp G., tedavi edilmek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.