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Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı - Son Dakika

Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı

08.10.2021 19:38
Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi.

Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Havice, Kerkük, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı - Son Dakika
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