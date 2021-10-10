Kerküklüler erken genel seçim için sandık başında - Son Dakika

Irak'ta erken genel seçimler için Kerkük'teki vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, nahiye ve köylerde oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçti.

Akşam saat 18.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin sona ereceği 40 milyon nüfuslu ülkede, 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Seçimlerde, 329 sandalyeli Meclis için 3 bin 249 aday yarışıyor. Seçim süreci 877 yabancı gözlemci tarafından takip edilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin 24 saat içinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerin ardından erken genel seçim kararı alınmıştı.