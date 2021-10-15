Üye Girişi
Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Son Dakika

Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti

15.10.2021 14:11
Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti

Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Paşayiğit ve İzzetiye Mahallesi'ndeki kadın çiftçileri ziyaret etti.

Ziyarette Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Balcı, "Paşayiğit ve İzzetiye Mahallelerimizde Kadın Çiftçilerimiz ile buluştuk ve günlerini kutladık. Kadınlarımız tarımsal üretimin ve kırsal ekonominin omurgasıdır. Eli toprak kokan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadınlarımızınDünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Hasatlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretlere Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu ile İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca da eşlik etti.

Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı 14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 13:40 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 12:29 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi 12:24 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü

Son Dakika Haberleri
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
13:59 Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021         
14:08
Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu         
14:00
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği! Kimyasal madde tehlikesi var, bölgede tahliyeler başladı Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği! Kimyasal madde tehlikesi var, bölgede tahliyeler başladı         
12:42
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 14:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement