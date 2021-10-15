Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Son Dakika

Ziyarette Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Balcı, "Paşayiğit ve İzzetiye Mahallelerimizde Kadın Çiftçilerimiz ile buluştuk ve günlerini kutladık. Kadınlarımız tarımsal üretimin ve kırsal ekonominin omurgasıdır. Eli toprak kokan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadınlarımızınDünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Hasatlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretlere Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu ile İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca da eşlik etti.