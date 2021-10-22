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Keşan Belediyesi istihdam konusundaki çalışmalarını ve projelerini sürdürmeye devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi istihdam konusundaki çalışmalarını ve projelerini sürdürmeye devam ediyor

22.10.2021 16:22
Keşan Belediyesi istihdam konusundaki çalışmalarını ve projelerini sürdürmeye devam ediyor

Keşan Belediye Başkanlığı ile Global Bilgi arasında 22 Ekim 2021 Cuma günü Keşan'da çağrı merkezi kurulabilmesi adına işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Andaç Gedik, Glolobal Bilgi Lokasyon Müdürü Harun Eren ve İdari İşler Sorumlusu Öykü Beyoğlu katıldı.

"Keşan'ımızda yaşayan birçok vatandaşımız iş sahibi olacak"

İmza töreni öncesi konuşan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda birçok projeyi hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ve gerçekleştirilen programda istihdam ofisini hayata geçirdiklerini belirterek, "Keşan'a çağrı merkezi açılıyor ve biz de buna vesile oluyoruz. Çağrı merkezinin içinde neler var? Çağrı merkezinin temel amacı istihdam kapısı, çağrı merkezinin en önemli unsurlarında biri evde çalışma ve lise mezunu olan kardeşlerimize ekmek kapısı. Yani Keşan'a açılacak olan çağrı merkezinde önce onlarca kişi daha sonra hedefimiz yüzlerce kişi. Ama önce onlarca kişiye ekmek kapısı sağlamak. Bugün de bu anlamda; istihdama yönelik projelerimiz kapsamında Global Bilgi ile iş birliği protokolü imzalıyoruz. Keşan Belediyesi olarak en temel görevimiz hizmet sahamız içerisindeki vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik anlamdaki refah seviyesini arttırmaktır. Bunu kimi zaman yol yaparak, asfalt yaparak, park yaparak sağlıyoruz. Kimi zaman da şimdi olduğu gibi istihdam seviyesini arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Keşan'ımızda atılan her istihdam adımının sonuna kadar destekçisiyiz.Bugün Keşan Belediyesi olarak Global Bilgi ile eğitim ve mülakat sınıfları için protokol imzalıyoruz. Firmamız Keşan'ımızda çağrı merkezi oluşturuyor ve hemşehrilerimizin istihdamı için girişimlerini başlatıyor. İmzalayacağımız protokol ile kültür sanat merkezimizde bulunan 2 sınıfımızda firmamız eğitim ve mülakatlarını gerçekleştirecek. Keşan'ımızda yaşayan birçok vatandaşımız Global Bilgi ile iş sahibi olacak. 18 yaşındaki kadın veya erkek bu iş için müracaat edebilir." dedi.

"18 yaşının üstünde ve en az lise mezunu olan vatandaşlarımızı müracaat edebilir"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Dijitalleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu pandemi döneminde daha da iyi anladık. Dijitalleşme önceden opsiyonel iken şimdi her birimizin hayatında zorunluluk haline geldi. Global Bilgi ile de bu dijitalleşme ile birlikte iletişim ağını güçlendirerek şehrimizde de çağrı merkezi oluşturuyor. Firmamız vereceği eğitimler ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkinlik kazanmasına vesile olacak. Özellikle gençlerimiz ve Keşan'ımızda yaşayan vatandaşlarımız için elini bizimle birlikte taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ben bu duygu ve düşünceler ile; işbirliği protokolümüzün hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İş Kur Müdürümüzü de burada anmak istiyorum. Çünkü bu işe vesile oldu. Bu işletme evde çalışma modeli olacak. Önce iki ay süre ile bir eğitim verilecek. Bay-bayan personel alımı yapılacak. 18 yaşının üstünde ve en az lise mezunu olan vatandaşlarımızı müracaat edebilir." dedi.

Eren de kendilerine bu fırsatı tanıyan Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Helvacıoğlu ve Eren hayırlı uğurlu olması dilekleriyle işbirliği protokollünü imzaladı.

Mustafa Helvacıoğlu, İstihdam, Gedik, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi istihdam konusundaki çalışmalarını ve projelerini sürdürmeye devam ediyor - Son Dakika


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