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Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

12.10.2021 11:03
Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 12 Ekim 2021 Salı günü yaptığı açıklamada, 4-10 Ekim 2021 tarihileri arasında belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

" Keşan'ın dört bir tarafında devam eden eş zamanlı fiziki düzenlemelerle Keşan Belediyesi yine emrinizde"

Geçen 7 günde örnek belediyecilik hizmetlerine imza attıklarını belirten Helvacıoğlu, "Trakya'nın en büyük hayvan barınağını açan Keşan Belediyesi olarak ulusal medyada ses getirdik, Türkiye'de örnek gösterildik. Korudağ balımızı marka yapmak için kolları sıvadık. Arıtılmış suyumuzu tarımda değerlendirmek için işe koyulduk. 'Okula Giden Mutlu Çocuklar Projemiz' kapsamında sera ve tesis alanlarımızda çalıştık. İmzaladığımız protokolle Atatürk Stadı ve spor sahaları kullanımı artık Belediyemizde. Vatandaşımızı ve muhtarlarımızı yormamak için hazırlanan muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İbrice'yi kalkındırmak için dalış ve balıkçılık projelerimiz gündemimizde. Temalı parklarımızın bir yenisi Amel Baba Parkı yakında hizmetinizde. Keşan'ın dört bir tarafında devam eden eş zamanlı fiziki düzenlemelerle Keşan Belediyesi yine emrinizde." dedi.

"Keşan'ın her yerine hizmet götürmeye devam ettik"

Geçtiğimiz hafta da hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: " Gaziantep'te Çevre ve Şehircilik Fuarına katılarak, Çevre ve Şehirlik Bakan Yardımcımızla, TOBB Başkanımızla ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızla bir araya geldik. Pati Park'ımız ve barınağımızda 1000'e yakın öğrencimizi ağırlarken, Keşan Kent Müzemizin restorasyonunu da başladık. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında camilerimizde ikramlar sunduk, Serebral Palsi hastalarımızın yalnız bırakmayarak akülü sandalye armağan ederken, Şehitlik Parkı'nda kan bağış kampanyasına da katkı verdik. Kıydığımız nikahlarda, katıldığımız nişanlarda çiftlerimizle, cenaze ve hayırlarda acılı vatandaşlarımızla olduk. Çocuklarımızdan yöneticilerimize, spordan ticarete, hukuktan sanayiye her kesimden Keşanlıya, mahallelerimizden işletmelerimize Keşan'ın her yerine hizmet götürmeye devam ettik. Keşan Belediyesi olarak ihalelerimizi canlı yayında şeffaf yapmaktan, bandomuzla okullarda çocuklarımızla marşımızı okumaktan, kültür gezilerimizle Keşanlılara hoş vakit geçirtmekten Meclis toplantımızla Keşan'a yeni hizmetler sunmaktan gurur duyduk. Geçen 7 günde, eksiği yok, fazlası var hizmetlerimizin kısa bir özetini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, belediyemiz ailesinin selam ve saygılarını sunuyorum."

Mustafa Helvacıoğlu, Atatürk Stadı, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika


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