Keşan'da kurulması planlanan çağrı merkezinin protokolü imzalandı - Son Dakika

Keşan'da çağrı merkezi kurulması için protokol imzalandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçede belediye ve Turkcell Global Bilgi işbirliğinde çağrı merkezi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çağrı merkezinin temel amacının istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Keşan Belediyesi olarak en temel görevlerinin hizmet sahaları içerisindeki vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamdaki refah seviyesini arttırmak olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Bunu kimi zaman yol yaparak, asfalt yaparak, park yaparak sağlıyoruz. Kimi zaman da şimdi olduğu gibi istihdam seviyesini arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Keşan'ımızda atılan her istihdam adımının sonuna kadar destekçisiyiz. Bugün Keşan Belediyesi olarak Global Bilgi ile eğitim ve mülakat sınıfları için protokol imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, firmanın, kültür sanat merkezinde bulunan 2 sınıfta eğitim ve mülakatlarını gerçekleştireceğini, 18 yaşının üstünde ve en az lise mezunu olan vatandaşların müracaat edebileceklerini aktardı.

Protokol, Helvacıoğlu ile Global Bilgi Lokasyon Müdürü Harun Eren arasında imzalandı.