KEŞAN'DA 'MUHTARLAR GÜNÜ' OYUN HAVALARI EŞLİĞİNDE KUTLANDI - Son Dakika

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlik, bandonun çaldığı 9/8'lik oyun havaları ile renkli görüntülere sahne oldu.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Keşan ilçesinde gerçekleştirilen programla kutlandı. Keşan Belediyesi hizmet binası önünde kortej oluşturan muhtarlar, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlık müessesinin daha etkin, daha hizmete odaklı bir konuma gelmesi için çalışmalar yapmaları gerektiğini belirtti. Kemik, "Muhtarlar halkla iletişim açısından en önemli unsudur. Bizler direkt olarak halkla iç içeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Muhtarlarımız, köyünde, mahallesinde devletin temsilcisidir" dedi.

Etkinlikte Akhoca Köy Muhtarı Emrullah Meriç şiir okudu. Halk oyunları ekibini gösterisinin ardından belediye bandosu çaldığı 9/8'lik oyun havaları ise etkinliğe renk kattı. Muhtarlar, bandonun çaldığı oyun havalarına alkışlarla eşlik etti.