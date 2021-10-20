Kestel'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü Ali A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gülşen Y, olay yerine gelen sağlık ekibinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıkan Gülşen Y'ye, Ankara Yolu Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışırken Ali A. idaresindeki 16 BY 774 plakalı otomobil çarptı.

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