Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre İnegöl'e bağlı kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçi Ahmet Ş. (27), kestiği aracın üzerine devrilmesi ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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