Kıbrıs Rum kesiminde İsraillilere suikast iddiasıyla yeni gözaltı - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde İsraillilere suikast iddiasıyla yeni gözaltı

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli iş adamlarına suikast planladığı iddiasıyla gözaltında tutulan Rus pasaportuna sahip bir Azerbaycan uyruklunun suç ortağı olduğundan şüphelenilen Pakistanlı bir kişi gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli iş adamlarına suikast planladığı iddiasıyla gözaltında tutulan Rus pasaportuna sahip bir Azerbaycan uyruklunun suç ortağı olduğundan şüphelenilen Pakistanlı bir kişi gözaltına alındı. In-Cyprus haber sitesinde, 27 yaşındaki Pakistanlı gıda dağıtım görevlisinin, liman şehri Baf'ta gözaltına alındığı belirtildi. Son gözaltının, İsrailli iş adamlarına suikast planladığı iddiasıyla gözaltında tutulan Azerbaycan uyruklunun, kişisel verilerinin incelenmesinin ardından yapıldığı bildirildi. Polis, Pakistanlı şüphelinin üç cep telefonuna da el koydu. Rum mahkemesi, geçen hafta İsrail'in adadaki İsrailli iş adamlarına saldırmak için İran tarafından görevlendirilen bir suikastçı olduğunu iddia ettiği Azerbaycan uyruklu şüphelinin gözaltı süresini uzatmıştı. Zanlının Lefkoşa'da 27 Eylül'de gözaltına alınırken aracında susturuculu bir tabanca bulunduğu kaydedilmişti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın Kıbrıs Rum kesiminde bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti. Tahran yönetimi suçlamaları reddetmişti.

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