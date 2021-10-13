Kiğılı kış koleksiyonunu minimalizm, dijital desenler ve sürdürülebilirlik domine ediyor - Son Dakika

Türkiye'deki erkek giyim markalarından Kiğılı'nın hazırladığı kış koleksiyonu, erkek modası trendlerinde minimalizm, dijital desenler ve sürdürülebilirlikle öne çıkıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, kış koleksiyonunda erkekleri çağdaş ürünleriyle buluşturuyor. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışının da hakim olduğu, "Fash-Luxe", "Monomolist" ve "New Normal" temalarıyla şekillenen koleksiyon hem günlük hayatta hem de iş hayatında tarzlarını yansıtmak isteyen erkeklere birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Sürdürülebilir anlayışın hakim olduğu koleksiyon, geri dönüştürülmüş ipliklerle üretilen gömlekler, örme grubu atıklarından dolgu elyaflı montlar, doğal liflerin kullanıldığı pantolon ve yüzde 100 doğal boyar maddelerle renklenen yeni sezon ürünlerle şekilleniyor.

Tek veya iki zıt renk ya da belirgin desenlerden oluşan monokrom tarzının inceliklerinin ele alındığı sezonda "Monomalist" detaylar koleksiyonda kendine fazlaca yer ediniyor. Pantolon, ceket, kazak, palto, astarsız örme ceket, örme gömlek, ipli pantolonlarda sıklıkla kullanılan siyah, beyaz ve kırmızı renkler öne çıkıyor.

Geometrik desenler kış sezonunda koleksiyona hareket kazandırırken, minimalizme nihai bir bakış ile daha temiz daha keskin çizgiler ile lüks bir spor seçeneği sunan yeni sezon, spor kesim pantolonlar, rahat fitler, örme kumaş pantolonlar sunuyor.

"Bilinçli Çekirdeğe Geçiş" mottosuyla kış sezonuna izlerini yansıtan "Fash-Luxe" ile erkek giyim modasının temel tonları haki, bordo, kiremit, petrol ve hardal renklerinin yansıtıldığı kruvaze yelek, ceket, pantolon, gömlek ve hırkalar erkeklerin vazgeçilmezi arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Koruyucu teknolojiler, tarihsel etkiler ve dijital dokunuşlarla üretilen tasarımların ön plana çıktığı "New Normal" temasında antik tarzlar dijital gelecekle harmanlanıyor. Doğal ve nostaljik trendlerin, doygun sıcak tonlarla tanımlandığı temada, klasik kullanışlı nötr renkler ve sakin pastel tonları ile geleneksel ve modern birleşimli bir zariflik yakalanıyor.

Dayanıklı, uzun ömürlü kumaşlar ve kıyafetlerin işlevselliği eşleştiriliyor. Hava koşullarına uyumlu ve kolay temizlenebilir, desenli çorap, yünlü ve desenli kasketler de koleksiyondaki yerini alıyor.

Kiğılı'nın kış koleksiyonunda örme ceketler, trikolar, yelekler, parkalar, kürklü paltolar, ekose yün ceketler dikkati çekiyor. Dolgulu spor yelek ve montlarıyla da öne çıkan Kiğılı kış koleksiyonu, atkı ve şapka gibi detaylarıyla da soğuk kış günleri için hazır bulunuyor.