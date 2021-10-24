Kılıçdaroğlu: "6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak" - Son Dakika

Evlerin içerisine kadar girdi! Öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor

Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

"Gençler, hiç meraklanmayın. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz"

"6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. 6 milyon 300 bin gencin iradesi ile harami saltanatı son bulacak ve çağdaş demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz"