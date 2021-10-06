Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para isteniyor (2) - Son Dakika

'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi'nin 2'nci Çevre Yolu'nda inşa ettiği kreş ve kültür merkezinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kent estetiğinin önemine vurgu yaptı, belediye başkanlarının da yatırım yaparken şeffaf bir şekilde hesap verme sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti. Yerel seçimler öncesinde CHP'li belediye başkan adaylarına yaptığı konuşmada, yatırım yaparken oy kaygısı düşünmeden, ilk olarak yoksul mahallelerde çalışmalar yapılması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bize oy versin, vermesin, herkesi kucaklayacağız. Biz böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR İYİ EĞİTİLMELİ ' Türkiye 'nin geleceği için, çocukların iyi eğitilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Onları kültürle tanıştıracaksınız ve var olan kültürlerini geliştirecekler. Önce kültürü aileden alırız. Sonra çember büyür, okuldan alırız. Çember sonra yine büyür üniversiteye gideriz ve dünyayı keşfetmeye çalışırız. Eğitimdeki temel norm, çocuğun merak duygusunu büyütmektir. Çocuk ne kadar çok merak ederse, soru sorarsa, o eğitim o kadar kaliteli ve niteliklidir. Bunun için de okul öncesi başlamak gerekiyor. Okul öncesi eğitime başladığınız zaman, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alıyorsunuz" diye konuştu.MERSİNLİ BİR SANATÇININ İSMİ VERİLECEKKılıçdaroğlu, hizmete açılacak kültür merkezinin ismiyle ilgi de "Mersinli değerli bir sanatçı, bugün hayatta olmayan bir sanatçıyı bulun ve adını verin. Gerekiyorsa bir kamuoyu yoklaması yapın. Arkadaşlarla konuşurken, 'Mersinli sanatçıları sayar mısınız?' dedim. Birçok isim saydılar. Dolayısıyla, belediye başkanlarımızın, Mersin'in yetiştirdiği sanatçılara karşı minnet duygusu duyması lazım. Bir kültür merkezi açıyorlarsa, o kültür merkezinin ismi Mersin'de yaşayan ve bizim kültürümüze, Türkiye kültürüne katkıda bulunan bir sanatçımızın ismi verilirse ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.KREŞ VE KÜLTÜR MERKEZİ AÇTI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kreş ve kültür merkezinin açılış kurdelesini, CHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve CHP'li yöneticilerle birlikte kesti.