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KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI

28.10.2021 12:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde limon bahçesinde yaptığı hasadın ardından çiftçilerle kahvaltı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde limon bahçesinde yaptığı hasadın ardından çiftçilerle kahvaltı yaptı.

Bir dizi program için Muğla'ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Dalaman'in Kapugargın Mahallesi'nde limon üreticileriyle buluştu. Çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, limon bahçesinde hasat yaptı. Hem üreticinin hem de çiftçinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilerle birlikte köy kahvaltısı yaptı.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra üretici kadınlarla buluşmak üzere Köyceğiz ilçesine hareket etti.

KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI
KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA LİMON HASADI YAPTI - Son Dakika


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