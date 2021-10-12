Kılıçdaroğlu'ndan 'Kara kış fonu' önerisi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kara kış fonu' oluşturulması önerisinde bulunarak "İnsanlarımızın kışı huzur içinde geçirmelerini istiyoruz. Erdoğan böyle bir fon kurarsa hiç kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, hayat pahalılığının herkesin dilinde olduğunu söyledi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla birlikte bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, herkesi kucaklayacağız. Kimseye kötülük yapmayacağız. Dertlisiniz biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum; ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ülkedir, sadece yönetilmiyor temel sorunu bu. Türkiye'yi adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

'KAĞIT TOPLAYANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ OLACAK'Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Çalışmak ve eve helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yok. Kağıt toplayıcıların üzerine baskı kurulmaya başlandı. Depoları basıldı, biriktirdikleri ellerinden alındı, satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda ahlak var mı? Benden önce randevu istediler, ben gittim. Hırsızlık, yolsuzluk yapmıyorlar, vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Atama bekleyen öğretmen '4 yıldır ben de bu işi yapıyorum' diyor. Biz onların yanında olacağız. Milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak. Mazlumdan yanayız. Mazlumun ahı indirecektir şahı. Kendisini şah görenler, padişah görenler, mazlumların karşısında nasıl düştüklerini görecekler" diye konuştu.'3600'Ü VERECEKSİNİZ'Kılıçdaroğlu, '3600 ek gösterge'yi yıllardır söylediğini belirterek, şöyle konuştu: "Erdoğan sonunda 'ben 3600'ü vereceğim' dedi. Güzel, gayet güzel. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kere söyledi, olay bitti. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. Şimdiye kadar yapmadı '2022'de yapacağım' diyor. Şimdi neden yapmıyorsun? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak, yine başka bir gerekçe uyduracak. ya da 'beni seçerseniz ben yapacağım' diyecek. Artık seni hiç kimse seçmeyecek, kusura bakma. Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600'ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız."

Kılıçdaroğlu ayrıca, insanların kışı huzur içinde geçirmelerini istediklerini belirterek, "Kendisine önerdim, süratli bir şekilde 'Kara kış fonu' oluştur. Kaynaklarını da gösterdim kendisine. Erdoğan böyle bir fon kurarsa hiç kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmeyecek" ifadesini kullandı.