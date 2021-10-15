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Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum

15.10.2021 19:09
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurumCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından, "Burası bağımsız bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil dünya finans piyasaları için de son derece önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi de Sayın Başkana ifade ettik" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Merkez Bankası'nda yaklaşık 1,5 saat görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bir Cumhuriyet kurumu olduğunu vurgulayarak, 'Cumhuriyet' sözcüğünün kamu kurumları arasında bir Cumhuriyet Savcıları için bir de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için kullanıldığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil dünya finans piyasaları için de son derece önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi de Sayın Başkana ifade ettik. Ayrıca Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka kurumlara verilmesinin de doğru olmadığını, özellikle Fiyat İstikrar Komitesine vurgu yaparak da ifade ettik" dedi.

'FİYAT İSTİKRARININ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi ifade ettik; Merkez Bankası'nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından. Zam yağmuru geliyor zaten, arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ve büyük ölçüde ifade ettik. Son 45 günde Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti. Bu rakam ciddi bir rakam. Yani 45 günde Türk Lirasının bu kadar büyük değer kaybetmesi fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor ve bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Sokaktaki insan bunun yansımalarından büyük ölçüde etkilenecek. Esnafından tutun, taşeron işçisine kadar veya işçiye kadar veya işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek bu" diye konuştu.'KARAKIŞ FONU OLUŞTURULMALI'Dövizin yükselmesine karşı endişelerini de ifade ettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çünkü önümüzdeki kış bir zam yağmuru gelecek. Elektrikten, akaryakıttan, doğal gazdan tutun hemen hemen her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Bu konuda ben grup toplantısında bir 'Kara kış fonu' oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Burada da ismi 'Kara kış' olmayabilir; ama fakirin, fukaranın hakkını hukukunu korumak açısından, onların pahalı elektrik, doğal gazla karşılaşmamaları açısından en azından bütçelerine belli zaman dilimleri içinde katkıda bulunmak için bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Bu fon mutlaka olmalı aksi halde bu kış vatandaşlar için çok kötü olacak" diye konuştu.'KARARI LİYAKATLİ KİŞİLER VERSİN'

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savunarak, "Faiz oranları düşsün veya faiz oranları şu seviyeye insin diye ilk bilgiyi veren, kamuoyunu bilgilendiren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın faiz yükselir mi, faiz düşer mi bu konuda kararı sen değil bu konuda kararı liyakatli kişiler versinler. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası'na saygı gösterecektir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından soru almadan ayrıldı.

Haber-Kamera: Buğra OLAÇ- Celal ATALAY/ANKARA,


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kemal Kılıçdaroğlu, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum - Son Dakika
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