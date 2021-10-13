Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile müftülük arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis İl Müftülüğü arasında kültür, sanat, eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Yavuz Sultan Selim Konferans Salonu'nda yapılan imza törenine, Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin katıldı.

Açıklamada, protokol ile sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin beden ve ruh sağlıklarını korumak, yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitsel faaliyetlerine destek vermek, gençlerin bağımlılıkla mücadelede sosyal sorumluluk algılarını güçlendirmek ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflendiği belirtildi.

Protokol ile Diyanet Gençlik Merkezleri ve Manevi Rehberlik Bürosu'nun gençlerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlanmasına katkı sunacak.