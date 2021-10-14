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Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

14.10.2021 15:12
Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kilis ve Gaziantep'te jandarma ekipleri, PKK/YPG'li ve DEAŞ'lı terörist düzenlenin operasyonla yakalandı.

Kilis ve Gaziantep'te jandarma ekipleri, PKK/ YPG'li ve DEAŞ'lı terörist düzenlenin operasyonla yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi ile 1 PKK-KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terörist, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

Gaziantep, Kilis, DEAŞ, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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