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KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

29.10.2021 16:33

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Recep Soytürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98 inci yıldönümüne erişmenin coşku ve sevincini hep birlikte yaşadığını belirterek, cumhuriyet bayramını kutladı.

Vali Soytürk, " En büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakarlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır. Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır" dedi.

Halk oyunları gösterisinden sonra, öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türküler seslendirildi.

KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI
KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI
KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI
KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLİS'TE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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