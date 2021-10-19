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Kilis'te droneli denetim - Son Dakika

Kilis'te droneli denetim

19.10.2021 14:59
Kilis'te droneli denetim

Kilis'te, polis ekipleri, kent genelinde drone ile kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği konularında denetim yaptı.

Kilis'te, polis ekipleri, kent genelinde drone ile kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği konularında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kilis genelinde trafik denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve istenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla gerek güzergaahlarda KGYS üzerinde gerekse Drone marifetiyle yoğun bir şekilde trafik denetim yapılmaya başlandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların azaltılması, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla trafik birimlerinin katılımıyla, yoğunlaştırılmış bir şekilde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik ilimizde denetimler devam etmektedir" denildi. - KİLİS

Kilis'te droneli denetim

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Drone, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te droneli denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te droneli denetim - Son Dakika
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