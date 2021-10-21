Kilis'te eşi tarafından darbedilerek ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

?? Kilis'te geçen hafta kocası tarafından darbedilerek tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde 13 Ekim'de Muhammet Mahmut Özyer'in darbettiği Fatma Gül Özyer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kilis'e getirildi.

Özyer'in cenazesi, Kayabaş Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tören sırasında Fatma Gül'ün yakınları, üzerine duvak örtülen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu arada, yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen ve kısa bir süre önce bebek dünyaya getiren Fatma Gül'ün düğün görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere, genç kadının yakınlarıyla eğlenmesi yansıdı.

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Mahmut Özyer, 13 Ekim'de eşi Fatma Gül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darbetmişti. Genç kadın komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Özyer, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmiş, genç kadın dün hayatını kaybetmişti. Zanlı Muhammet Mahmut Özyer ise tutuklanmıştı.