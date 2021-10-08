Kilis'te etiket ile terazi denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, manavlarda etiket kontrolü yaparak terazilerin etiket sistemine geçip geçmediklerini denetledi.

Kilis Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ölçüler ve ayarlar kanunu ile ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun ve tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri gereğince manavlarda etiket kontrolü ve terazilerin etiket sistemine geçip geçmedikleri konusunda denetim yaptı. Zabıta müdürlüğü ekiplerince, 'iş yeri açma ve çalışma ruhsatı' olmayan işyerlerine yönelik de gerekli denetimler yapılarak mevzuata aykırı iş yerlerine kapatma kararı verdi.

Ekipler, kaldırım işgalinin sona erdirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - KİLİS