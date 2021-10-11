KİLİS'TE, NAR HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika

KİLİS'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlandı.

Nar hasadının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, narın kilosunun 3 liradan alıcı bulmasının üreticiyi mutlu ettiğini belirterek, "10 bin dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Şehrimizde üretilen nar, yurt içinin yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Hasadın başlamasıyla üreticilerimiz mutlu ve hummalı şekilde çalışıyor" dedi.

Nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise bu yıl verimin iyi olduğunu ifade etti.