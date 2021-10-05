Kilis'te otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.B yönetimindeki 79 AAP 198 plakalı fort marka otomobil ile M. F. Ş. yönetimindeki 79 DE 244 plakalı motosiklet Recep Tayyip Erdoğan meydanında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M. F. Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Y. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS