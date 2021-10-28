Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kilis'te bir otomobilin devrilerek yol kenarındaki ağaca ve ardından bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hayri Özel idaresindeki 33 VRR 46 plakalı otomobil, Ekrem Çetin mahallesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Otomobil, yol kenarındaki su kanalına girdikten sonra önce bir ağaca ardından Harun Reşit caddesinde Mehmet Aslan yönetimindeki 79 DF 456 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Özel ve araçta bulunan Melek Özel (27) ile Hatice Elanur Arslan (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melek Özel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.