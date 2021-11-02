Kilis'te ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde şüpheli İ.G'nin kullandığı araçtan inen 5 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika