Kilis Valiliğinden bir okulun boyama giderlerinin öğrenci iaşelerinden ödendiği iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Kilis Valiliği, bir yerel gazetede bir okulun dış cephe boyası ödemesinin öğrencilerin iaşe bedellerinden ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de bir yerel gazetede Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürlüğü hakkında okulun dış cephe boyasının 200 bin TL'ye yapıldığı, bu ödemenin öğrenci iaşe bedellerinden karşılandığı iddia edildiği belirtildi.

Söz konusu iddia edilen rakamın doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak söz konusu haberde belirtildiği gibi sadece okul binasının değil, okulun yurt, yemekhane ve tüm eklentilerinin bakım onarımı ile dış cephe boyası yapılmıştır. Bunlar 17.12.2020 tarihinde okul pansiyonunun boya ile bakım işlemleri için 37 bin 383,57 TL, pansiyon ödeneğinden ödemesi yapılmıştır. 23.12.2020 tarihinde 24 bin 381,93 TL okulun bakım onarım ödeneğinden, okul binasının boya işlemleri yapılmıştır. Okulun kütüphane, spor salonu, yemekhane, dış cephe bakım onarım vb. boyası için ise 16.02.2021 tarihinde 30 bin 750,97 TL pansiyon ödeneğinden harcanmıştır. Toplam harcama 92 bin 516,47 TL'dir. İddia edildiği gibi 200 bin TL bir ödeme yapılmamıştır. Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ortamlarının hijyen olması da göz önüne alındığında yapılan uygulama bir israf değil gerekliliktir. Yapılan bu işlem sürecinde okulların da kapalı olduğu göz önüne alındığında öğrenciler için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmamıştır. Okulun öğrenci ya da velilerine ek bir mali yük yüklenmemiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde okulda daha temiz bir ortamda eğitimin sağlanması amacıyla kamu yararı da düşünülerek işlemler yapılmıştır."