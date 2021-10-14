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Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

14.10.2021 16:16
Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis ve Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/ YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı Kilis, PKK/YPG üyesi şüpheli ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep, Terör, Kilis, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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