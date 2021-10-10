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"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı - Son Dakika

"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı

10.10.2021 12:17

"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı Karantinada olmalarına rağmen İstanbul'dan Kocaeli'ye dilenmeye geldiler Ayaküstü 40 yalan söyleyip, küçücük çocuğu bu oyuna alet ettiler Pendik'ten Kocaeli'nin Darıca ilçesine dilenmeye gelen şahıs, çöp...

"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı

Karantinada olmalarına rağmen İstanbul'dan Kocaeli'ye dilenmeye geldiler

Ayaküstü 40 yalan söyleyip, küçücük çocuğu bu oyuna alet ettiler

KOCAELİ - Pendik'ten Kocaeli'nin Darıca ilçesine dilenmeye gelen şahıs, çöp konteynerinin yanında karısı ve çocuğuyla birlikte dilendiği sırada bekçilere yakalandı. Ekiplere "kimliğim yok" diyen şahsın, ayağa kalkınca kimliği yere düştü, yapılan sorgulamasında ise karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde gezen 2 vatandaş, çöp konteynırının yanında bir adam ve bir kadının kucaklarında çocukla birlikte oturup dilendiklerini gördü. Hareketsiz yatan çocuğun durumundan endişelenen vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. O sırada bölgede devriye atan bekçiler, olaya müdahale etti. Şahsın nereden geldiği, neden geldiğini sorgulayan ekipler, GBT yapılabilmesi için erkek şahıstan kimlik istedi. Ekiplerin kimlik istemesi üzerine kimliğinin yanında olmadığını söyleyen şahsın yalanı, ayağa kalkınca ortaya çıktı. Şahsın ayağa kalkmasıyla birlikte yanında getirdiği kimliğinin yere düştüğü fark eden vatandaşlar, ekiplere gösterdi. Kimliği alarak GBT sorgusu yapan ekipler, G.H. isimli şahsın korona virüs hastası olduğunu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. İstanbul Pendik'ten dilenmek için Kocaeli'ye geldiği tespit edilen şahsa cezai işlem uygulandı. Foyası ortaya çıktığında ekiplere iyileştiğini söyleyen şahıs, ceza yazılmaması için de uzun süre dil döktü.

"O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz"

Aynı bölgeden 2 kez geçtiklerini ve şahısların ikisinde de yanlarında bir çocukla dilendiğini gördüklerini anlatan Latif Keskin, "Biz bu soğukta çocuğun burada olmasına üzülerek, zabıta ve polis ekiplerini aradık. Öncesinde polisi aramıştık, bizi zabıtaya yönlendirdiler. Zabıta ekiplerine biz yardımcı olmaları için talepte bulunduk ve ekiplere de "Biz burada olacağız ve bekleyeceğiz" diye belirttik. Şans eseri bekçi arkadaşlar buradaymış, biz de onlara destek olmak amacıyla burada bulunduk. Zabıtalar da buraya gelmeseydi biz burada gerekirse evlerine kadar takip edecektik. Sadece 10 dakika içerisinde 2 araba buraya geldi ve 2 arabadan para aldılar. O çocuk orada baygın yatıyor. Bu uyuma değil, bu bir baygınlık. O çocuğa ne verdiler, ne yaptılar onu da bilmiyoruz. "Kimliğim yok" dedi, ayağa kalktığında kimliğini biz bulduk, yerdeydi. Kimliğini verdik, pozitif çıktı. Paraya ihtiyacı olduğunu söylemesine rağmen kendisi Pendik'ten buraya gelecek parayı bulabilmiş ve oradaki belediye ekiplerinden yardım talep etmemiş, gelmiş burada "Devlet bana bakmıyor" diyor, öyle bir dünya yok" dedi.

Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı
Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı
Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı
Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı

İstanbul, Kocaeli, Zabıta, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kimliğim yanımda yok' diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı - Son Dakika
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