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Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar - Son Dakika

Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar

12.10.2021 12:24

Erzurum Şehir Hastanesinde özel kıyafetler giyen sağlıkçılar, siyanür ve metan zehirlenmesi, kimyasal maddeye maruz kalma, radyolojik ve nükleer yaralanmalar için oluşturulan özel merkezde zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde özel kıyafetler giyen sağlıkçılar, siyanür ve metan zehirlenmesi, kimyasal maddeye maruz kalma, radyolojik ve nükleer yaralanmalar için oluşturulan özel merkezde zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Hastanenin 12 bin metrekare alana kurulu acil servisindeki bağımsız 4 odalı bölümde bulunan ve havalandırma ile su tahliyesi farklı sistemle donatılan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Merkezinde, eğitimlerini tamamlamış 5 doktor ile 8 sağlık personeli, kentin yanı sıra çevre illerden gelen siyanür, metan gazı zehirlenmesi ve kimyasal maddeye maruz kalma ile radyolojik ve nükleer yaralanmalara müdahale için 7/24 göreve hazır bekliyor.

AFAD ya da 112 Acil Servis'ten gelen ihbar üzerine, kimyasal maddelere karşı koruyucu "C" tipi tulum, eldiven, çizme ve filtreli maskede oluşan, adeta astronotlara benzeyen kıyafetler giyen görevliler, nefes almakta zorlansalar da vakayı önce su veya çeşitli materyallerle yıkayıp ardından tedaviye başlıyor.

Hastayı kimyasal, nükleer veya radyolojik maddeye maruziyetten kurtarmak için ter döken sağlıkçılar, zamanla yarış sonucu insanları hayata bağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez hakkında AA muhabirine bilgi veren, hastanenin acil servis ve KBRN sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, "Hastayı yıkadığımız su ve materyal kendine has depoda toplanıyor ve kanalizasyona verilmiyor. Merkezin havalandırması da hastaneninkinden faklı. Kapladığı alan ve müdahale ettiği hasta popülasyonu açısından Türkiye'de sayılı merkeziz." dedi.

Önceden siyanür zehirlenmesi gibi vakalara müdahale edildiğinde acil servisin geçici olarak kapandığına işaret eden Delice, dizayn ettikleri KBRN Merkezi ile bu tarz vakaya müdahale durumunda acilin kapanmadığını ve iş güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarıldığını aktardı.

Sağlık personeli vakalara müdahale için hazır bekliyor

Delice, kentin yanı sıra çevre illere de hizmet verdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Siyanür ve metan gazı zehirlenmesinin yanı sıra yüksek ısıda zift maruziyeti gibi çok sayıda vakaya müdahale edip tedavilerini yaptık. AFAD veya 112 Acil Servis'ten bu tarz vaka bildirildiğinde personelimiz hazır bekliyor. Hasta yıkamalarında kimyasal maruziyete göre çoğu zaman içme suyu, bazı zehirlenmelerde de çamaşır suyu ve farklı malzemeler kullanıyoruz."

Hayat kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Bölgenin panzehir merkezi olduklarını ifade eden Delice, "Bu vakalarda gerçekten zamanla yarışıyoruz, kimyasal madde veya maruz kaldığı maddeyi vücuttan ne kadar hızlı uzaklaştırırsak hastanın yaşama şansı o kadar çok artıyor." diye konuştu.

Ekipte görevli acil servis doktorlarından Halil İbrahim Doru, yakın zamanda 4 saatlik müdahale sonucu 120 derecelik asfalt ve zift yanığıyla gelen Bingöllü genci hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Vücudunda 2. derece derin yanıklar oluşan hasta acı içindeydi. Zift kalıntılarını çıkarmak için sıvı yağ kullandık ve maruz kaldığı kalıntılardan arındırıp yoğun bakıma yatırdık. Hastaların kurtulduğunu görünce moral buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu kıyafetlerle hareket etmek, damar yolu açmak çok zor"

KBRN ekibinden hemşire Bilal Ayhan da "Adeta astronot gibi giyiniyoruz. Giydiğimiz kıyafetlerle hareket etmek, damar yolu açmak çok zor. Bir saat elbiseleri çıkarmadan siyanür vakasına müdahale ettik. Nefes almada çok zorlandık ama hastanın hayatını kurtardık. Hastamız teşekküre geldiğinde ayrıca mutlu olduk." açıklamasında bulundu.

Hemşire Pakize Uzun ise özel kıyafetlerle nefes alıp çalışmanın zorluğuna vurgu yaparak, hayat kurtarmak adına insanlara yardım etmek amacıyla ekibe dahil olduğunu aktardı.

Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar
Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar
Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar
Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar
Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar

Kimyasal, Nükleer, Siyanür, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimyasal ve biyolojik vakalarda zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar - Son Dakika
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