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Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün coşkuyla kullanacak - Son Dakika

Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün coşkuyla kullanacak

25.10.2021 09:00
Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün coşkuyla kullanacak

Kınık Belediyesi Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı nedeniyle 5 gün boyunca sürecek etkinlik düzenledi. Kınık'ta kutlanacak Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 5. gününde Derya Uluğ konseri ile son bulacak.

"Gençlik Konseri"

Kınık'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 26 Ekim Salı günü Grup Kor Gençlik Konseri ile başlayacak bayram etkinlikleri, 27 Ekim Çarşamba günü birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Atatürk çocukları şenliği ile çocuklara Cumhuriyet sevinci yaşatılacak.

Kınık'ta Bayram coşkusu 28 Ekim Perşembe günü, Kınık BelediyesiSosyal Tesislerinde satranç turnuvası ve Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Atatürk konulu resim sergisi açılışı ardından çelenk sunma töreni yapılacak. Kutlamaların devam ettiği 29 Ekim Cuma günü, Kınık Kaymakamlığı tebriklerin kabulü sonrasında Kınık Şehir Stadyumunda Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleşecek.

"Derya Uluğ Cumhuriyet Konseri"

Kınık'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 30 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyet kortej yürüyüşü ve fener alayı ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ Cumhuriyet Konseri ile son bulacak.

Kınık halkı ile Cumhuriyet coşkusu yaşamanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bizler Cumhuriyet sevdalıları olarak bu yılda her yıl olduğu gibi heyecan ve mutluluk içerisindeyiz. En büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Derya Uluğ, Cumhuriyet, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün coşkuyla kullanacak - Son Dakika


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