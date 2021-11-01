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Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün süren etkinliklerle coşkuyla kullandı - Son Dakika

Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün süren etkinliklerle coşkuyla kullandı

01.11.2021 09:07
Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün süren etkinliklerle coşkuyla kullandı

Kınık Belediyesinin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 5'inci gününde Derya Uluğ konseri ile son buldu.

Kınık'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 26 Ekim Salı günü Grup Kor Gençlik Konseri ile başlayan bayram etkinlikleri, 27 Ekim Çarşamba günü birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Atatürk çocukları şenliği ile çocuklara Cumhuriyet sevinci yaşatı.28 Ekim Perşembe günü, Kınık BelediyesiSosyal Tesislerinde satranç turnuvası ve Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Atatürk konulu resim sergisi açılışı ardından çelenk sunma töreni yapıldı. Kutlamaların devam ettiği 29 Ekim Cuma günü, Kınık Kaymakamlığı tebriklerin kabulü sonrasında Kınık Şehir Stadyumunda Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleşti.

"Kınık'ta Derya Uluğ ile Cumhuriyet Coşkusu"

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 30 Ekim Cumartesi günü, Büyük Türk Bayrağıyla Cumhuriyet kortej yürüyüşü ve fener alayı ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ Cumhuriyet Konseri ile son buldu. Kutlamalar kapsamında gerçekleşen Derya Uluğ konseri, Kınık halkı tarafından büyük ilgi gördü. Halkın yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet konserinde Türk bayrakları gururla dalgalandı.

"Teşekkürler Kınık"

Kınık halkı ile birlikte kutlamalarda yer alan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Cumhuriyet,29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletine bırakılmış en büyük değerdir. Bu yılda her yıl olduğu gibi Cumhuriyet coşkusunu 5 gün boyunca süren etkinliklerle büyük bir gururla yaşadık. Cumhuriyet Bayramı Türk milletinin gurur günüdür. En büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'e yaraşır şekliyle kutlamalara katılan hemşehrilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün süren etkinliklerle coşkuyla kullandı

Derya Uluğ, Cumhuriyet, Türk, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kınık'ta Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı 5 gün süren etkinliklerle coşkuyla kullandı - Son Dakika


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