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KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI - Son Dakika

KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI

15.10.2021 18:21

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bugün 6'ncısını düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 12 dükkan, 3 arsa, 36 konut ile 1 çekme karavan satıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bugün 6'ncısını düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi'nde, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 12 dükkan, 3 arsa, 36 konut ile 1 çekme karavan satıldı.

Müzayede, Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. KİPTAŞ'ın "Halka Açık 6. Gayrimenkul Müzayedesi" saat 11.00'da başladı. Müzayedenin birinci oturumunda Locamahal Veliefendi Konutları'ndaki 36 konut satışa sunuldu. İkinci oturum ise Bahçeşehir, Zeytinburnu ve Hadımköy'de bulunan toplam 44 dükkan ve 4 arsa ile Başakşehir'de 3, Silivri'de 1 olmak üzere toplam 4 arsa, 1 çekme karavanda satışa sunuldu. Yoğun ilgi gören birinci oturumda 36 konut toplam 45 milyon 378 bin 345 liraya satıldı. İkinci oturumda ise 44 dükkan satışa çıkarken, 12 dükkan 14 milyon 963 bin 985 liraya satıldı. 3 arsa 54 milyon 686 bin liraya, bir çekme karavan ise 88 bin liraya satıldı. Öte yandan, müzayede en fazla çekişme Başakşehir'deki arsa üzerinde oldu. Başakşehir'deki 35 milyon liraya satışa sunulan arsa 44 milyon 200 bin liraya alıcı buldu.

"SOSYAL KONUT VE ORTA GELİR GRUBUNA ÜRETECEĞİMİZ PROJELERDE FİNANSMAN SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklama yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Ağustos 2019'da göreve geldikten sonra KİPTAŞ'ta ilk kez müzayedelere başladıklarını, müzayedeleri geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Kurt, "Bugün de 6'ncı müzayedemizi düzenliyoruz. 200 milyonun üzerinde değere sahip 84 tane gayrimenkulü satışa sunduk. Amacımız burada şeffaf olmak. Yeni ürettiğimiz projelerdeki konutları ve ticari birimleri müzayedemizde satışa çıkarıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelir ile sosyal konut ve orta gelir grubuna üreteceğimiz projelerde finansman sağlamayı hedefliyoruz. Ülkedeki bu ekonomik sıkıntılar, dövizdeki artışlar, inşaat maliyetinin artışlarından dolayı ucuz konut üretmek, her geçen gün zorlaşıyor. O yüzden müzayedelerden elde edeceğimiz gelir bizim için çok önemli" dedi.

"EKSPERTİZ DEĞERLERİNİN ÜSTÜNE BİR GELİR ELDE EDEBİLİYORUZ"

Kurt sözlerini şöyle tamamladı: "Alternatif finans modelleri üzerinde çalışıyoruz. Buradan gelecek gelir ile bunlara destek olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda müzayedelerimizde stokumuzda bulunan ancak proje üretmeyeceğimiz arsaları da gene online katılım imkanı sunacak şekilde satışa çıkarıyoruz. Müzayedelerin en büyük faydası rekabetçi ortam yarattığımız zaman ekspertiz değerlerinin üstüne bir gelir elde edebiliyoruz. Bugünkü müzayedemiz de bu şekilde verimli geçiyor. Şu ana kadar ki satışlarımızda çıkan gayrimenkullerimizde yaklaşık yüzde 10 -15 ekspertiz değerlerinin üstünde satış geliri elde edeceğimizi görüyoruz. Bu da şirket için verimli bir müzayede olacağını gösteriyor. Müzayedelerimizde herkes dünyanın her yerinden katılabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan da açık bir şekilde izleyebilir. Verimli bir müzayede geçmesini diliyorum."

KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI
KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI
KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI
KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI
KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİPTAŞ'IN KONUT, ARSA VE DÜKKANLARI MÜZAYEDEDE SATILDI - Son Dakika
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