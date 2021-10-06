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Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı - Son Dakika

Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

06.10.2021 11:54
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da dükkan sahibi ile kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Ulusoy (50) öldü.

ŞANLIURFA'da dükkan sahibi ile kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Ulusoy (50) öldü. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Kiraya verdiği fırına giden İsmail Ulusoy, kiracısıyla yeni kira kontratında anlaşamayınca, ondan iş yerini boşaltmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, İsmail Ulusoy'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Ulusoy, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ulusoy, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa O., Bozan O., Halil K., Recep E. ve İbrahim Halil A.'yı gözaltına aldı.


Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

İsmail Ulusoy, ulusoy, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kira kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı - Son Dakika


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