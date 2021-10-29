Kırgızistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Türk Büyükelçiliği müşavirleri, ataşeleri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek'teki eğitim kurumların yetkilileri, öğrenciler, veliler ile Ahıska Türkleri Derneği yönetimi katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yılını kutladıklarını belirtti.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milleti ve devleti ile büyük mesafeler katettiğinin, bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerden biri haline geldiğinin altını çizdi.

Katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Doğan, "Şu iyi bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korumaya ve yaşatmaya Türk milleti olarak kararlıyız." dedi.

"Cumhuriyet, büyük bir hediyedir"

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Ortaokulu'nda kutlama programı tertip edildi.

Saygı duruşu, Türkiye ve Kırgızistan milli marşların okunmasıyla başlayan programda, ilkokul öğrencilerin valsi ve öğretmenin öğrencisi ile zeybek oyunu izleyenlerden büyük alkış aldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, milletimizin kahramanlığı ile yazılmış milli mücadelesi sonucunda ulaştığımız büyük bir hediyedir. Bu hediyeyi ömrümüzün sonuna kadar koruyacağız. Genç nesillerimizle birlikte müdafaa edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yıl dönümüne iki yıl kaldığını hatırlatan Doğan, sonraki nesillere güvendiklerini belirtti.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını okudu.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı da "29 Ekim 1923, binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden birisidir. Bu kudretli günün yıl dönümünü gurur ile coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Şiirlerin okunduğu, Kırgız ve Kafkas halk oyunların sergilendiği kutlama programı, sahneye alınan öğrenciler tarafından 10. Yıl Marşı'nın okunmasıyla son buldu.