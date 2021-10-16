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Kırgızistan'da "5. Türk Filmleri Haftası" başladı - Son Dakika

Kırgızistan'da "5. Türk Filmleri Haftası" başladı

16.10.2021 21:24
Kırgızistan'da

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrollerini Aras Bulut İynemli ile çocuk oyuncu Nisa Sofia Aksungur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmin gösterimi ile başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrollerini Aras Bulut İynemli ile çocuk oyuncu Nisa Sofia Aksungur'un paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmin gösterimi ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteği ve Yerli Düşünce Derneğinin organizasyonunda düzenlenen etkinliğin açılışı Bişkek Manas Sinema Salonu'nda yapıldı.

Yönetmen Öner Kılıç'ın koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğin açılışına, Kırgızistan Kültür Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Kırgızistan Sinema Daire Başkanı Muktalı Bektenaliyev, Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov ve konuk film yapımcıları katıldı.

Sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, 7. Koğuştaki Mucize filmin çocuk oyuncusu Nisa Sofia Aksungur, Aşkın Ömrü filminin oyuncusu Tuğba Ünsal onur konuğu oldu.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Camankulov, "Türkiye halkı ile Kırgız halkları dili, dini, kültürü ve tarihi bir olan kardeş halktır. Türk kardeşlerimizi ata yurdunda selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Camankulov, Türk filmlerinin dünyada yüksek seviyeye çıktığını belirterek, "Önce dizileri ile şimdi de filmleri ile dünyada kendinden söz ettiren Türkiye'deki film yapımları özellikle konusuyla, oyuncuların tecrübesiyle ve yönetmenlerin üretkenliği ile dünyanın ilgisini çekiyor." dedi.

Kırgızistan sinema sektörünün Türkiye'deki yapımları örnek alması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Camankulov, "Kırgızistan mutlaka tecrübe edinmelidir. Bu tür filmler daha fazla gösterime girmeli. İki kardeş halkın çok sayıda ortak projesinin hayata geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Türk Filmleri Haftası'nda gösterime girecek 7. Koğuştaki Mucize filmini evinde daha önce izlediğini hatırlatan Camankulov, seyircilerden gözyaşlarını silmeleri için mendil hazırlamalarını istedi.

"Türk Filmleri Haftası iki ülkenin yakın iş birliğinin örneğidir"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Türk Filmleri Haftası'nın iki kardeş halkın kültürel yakınlığını gösteren bir faaliyet olduğunu belirterek, "Türk Filmleri Haftası iki ülkenin yakın iş birliğinin örneğidir." dedi.

İki ülke ilişkilerinin günden güne derinleşmeye devam ettiğini ifade eden Doğan, Yerli Düşünce Derneğine katkılarından ve iki ülke Kültür Bakanlıklarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu da bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası'nın iki kardeş ülkeyi birbirine daha da sıkı bağlayacağını söyledi.

Gündoğdu, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni organize eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a da teşekkürünü iletti.

Türk Dünyası Sinema Fonu oluşturulması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, Türk dünyasından yönetmenlerin ve yapımcıların yapıtlarını öne çıkarmak için Türk Dünyası Sinema Fonu'nun kurulmasını ve Türk sinema sektörünün bütçesinin artırılmasını TBMM bütçe görüşmelerinde gündeme getireceğini aktardı.

Etkinliğin açılış töreni, katılımcılara plaket, yapımcı ve oyunculara hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Çarşamba günü sona erecek olan 5. Türk Filmleri Haftası'nda 7. Koğuştaki Mucize'nin yanı sıra Pota, Mavzer, Aşkın Ömrü ve Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Animasyon Film) filmleri sinemaseverlerle Manas Sinema Salonu'nda ücretsiz buluşacak.

Ayrıca bu hafta çerçevesinde sanatçılarla seyirci buluşmaları ve üniversite öğrencileri ile söyleşiler düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Kırgızistanlı sinema sanatçıları buluşacak ve ülkede kültür gezilerine katılacak.

Kırgızistan, Yönetmen, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da '5. Türk Filmleri Haftası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da "5. Türk Filmleri Haftası" başladı - Son Dakika
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